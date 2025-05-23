Herkes ekran başına! Milli yıldızlarımızın final maçı şifresiz kanalda

Portekiz Ligi'nde şampiyonluğu ezeli rakibi Sporting'e kaptıran Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'lü Benfica, Portekiz Kupası finalinde sahaya mutlak zafer parolasıyla çıkıyor.

DEV MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA

Portekiz Ligi Şampiyonluğu'nu Sporting Lizbon'a kaptıran Befica Portekiz Kupası Final maçında kazanmak istiyor. Finalde Türk futbolseverlerin gözü; iki milli yıldız isim, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün üzerinde olacak. Her iki futbolcunun da dev maçta ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

25 Mayıs Pazar günü saat 19.15'te TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak olan bu dev mücadelede büyük heyecan yaşanması bekleniyor.