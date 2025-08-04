Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi Galatasaray'ın kasasını dolduracak

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi Galatasaray'ın kasasını dolduracak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi Galatasaray'ın kasasını dolduracak
Haber Videosu

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaşma sağladı. Transferi resmileştirmek için Portekiz'e giden sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferi Galatasaray'a da kazandıracak. Galatasaray bu transferden 1.3 milyon euro gelir elde edecek. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun sonraki satışından yüzde 10 payı bulunuyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler transferi noktalamak için Portekiz'e gitti. Öte yandan Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferi Galatasaray'a da kazandıracak.

KEREM'İN FENERBAHÇE'YE MALİYETİ

Sol kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini tamamlamak üzere gece yarısı Portekiz'e uçtu. Milli futbolcunun sarı-lacivertlilere maliyeti de ortaya çıktı.

5 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'na yıllık 5 milyon euro ödeyecek. Başarılı isim için Benfica'ya ise 25 milyon euro bonservis verilecek. Öte yandan Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferi Galatasaray'ı da yakından ilgilendiriyor. Öyle ki sarı-kırmızılıların, milli futbolcunun sonraki satışının karından yüzde 10 payı bulunuyor.

GALATASARAY 1.3 MİLYON EURO KAZANACAK

Kerem Aktürkoğlu transferinin iddia edildiği gibi 25 milyon euroya gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın kasasına da 1.3 milyon euro girecek. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcuyu Benfica'ya 12 milyon euro karşılığında göndermişti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Avustralya'da 90 bin kişi Filistin'e destek için yürüdü

90 bin kişi ülkedeki dev köprüyü kapattı! Ortak bir çağrıları var
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

Keremi almışken şu Kaan ayhanida alsanız olmaz mı :))

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeki Anti:

Hatta yanına bonus olarak berkan ve nelsson'u da verebilirler..

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıAytekin Balpınar:

Bu yazıyi yazan,tam bir satılıksın.Üç kuruş%10 oda kar ne kadarsa o kadar ücret alacak.3 ün 1 ini aldınmı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! Ödenecek maaşı bile belli

Uçak kalktı, transfer bitti! İşte Kerem'e ödenecek maaş
ABD-Rusya gerginliği zirvede! Trump nükleer denizaltıları sahaya sürdü

Nükleer gerginlik zirvede! Trump savaş makineleri konuşlandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.