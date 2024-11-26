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Kerem Aktürkoğlu'na Portekiz'de iki ödül birden

Kerem Aktürkoğlu'na Portekiz'de iki ödül birden
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Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz liginde göstermiş olduğu üstün performansla "Ayın Oyuncusu ve Ayın Forvet Oyuncusu" ödüllerine layık görüldü.

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya bonservisiyle birlikte transfer olan Kerem Aktürkoğlu Portekiz Ligi'nde eylül ve ekim ayının en iyi forvet oyuncusu seçildi.

İKİ ÖDÜL BİRDEN ALDI

Eylül ayında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz liginde gösterdiği performansla gözleri kamaştırdı. Tecrübeli kanat oyuncusu, Portekiz Ligi'nde Eylül-Ekim aylarının "Ayın Oyuncusu ve Ayın Forvet Oyuncusu" seçildi.

11 maçta 8 gol, 3 asist ile oynayan Aktürkoğlu, kısa sürede taraftarların sevgisini kazanmayı başardı. Tecrübeli oyuncu, Eylül-Ekim aylarında bu başarısını sürdürdü.

Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYavuz null:

Kerem kal orda takıl milli takım ve GS den uzak dur kardeş

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

iman gücü

Yorum Beğen4
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