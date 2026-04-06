Kerem Aktürkoğlu'ndan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'a ziyaret

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile bir araya geldi.

Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli futbolcumuz, hemşehrimiz Kerem Aktürkoğlu'nu ağırladık. Dünya Kupası yolunda attığı kritik golle hepimize büyük bir gurur yaşatan kardeşimize, ay-yıldızlı forma altında ve Fenerbahçe'de nice başarılara imza atmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.