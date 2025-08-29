Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de

Süper Lig devi Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için 22.5 milyon euro + 2.5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı.

BONSERVİSİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun son dakika haberine göre; Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için 22.5 milyon euro + 2.5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu bu sabah Benfica idmanında takım arkadaşlarıyla vedalaştı. 26 yaşındaki milli futbolcu, Benfica'nın antrenmanına çıkmadan eşyalarını topladı.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE GELECEK

Kerem Aktürkoğlu'nu kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye gelerek önce Fenerbahöe'ye imza atması, sonra ise A Milli Takım'ın kadrosuna katılması bekleniyor.