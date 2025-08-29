Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de
Haber Videosu

Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için 22.5 milyon euro + 2.5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı.

Süper Lig devi Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için 22.5 milyon euro + 2.5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı.

BONSERVİSİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun son dakika haberine göre; Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için 22.5 milyon euro + 2.5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu bu sabah Benfica idmanında takım arkadaşlarıyla vedalaştı. 26 yaşındaki milli futbolcu, Benfica'nın antrenmanına çıkmadan eşyalarını topladı.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE GELECEK

Kerem Aktürkoğlu'nu kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye gelerek önce Fenerbahöe'ye imza atması, sonra ise A Milli Takım'ın kadrosuna katılması bekleniyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Gözde Kahveci'den Mourinho'nun gidişi sonrası bomba paylaşım

İrfan'ın eşinden Mourinho'nun gidişi sonrası bomba paylaşım
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıCarsambali:

Kac defa yazdim yazdim sildim...Ula adam seni sampiyonlar liginden elemis..Azicik gurur yap la..Benfica hem seni eledi,hemde sana oyuncu satti..40 50 milyon euro yu Kerem sayesinde cebine koydu sampiyonlar ligine girerek...Ne yani Gs den intikam mi almis oldunuz..Gurur yok..

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıemrebuyukay94:

Morinho’nun gözü kaldı bu çocukta. bundan hayır gelmez :))

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

lan daha dün sapladı ya bu chobaniye

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜnlü Düşünür:

Hayırlı olsun, Fenere de Kereme de Başarılar

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin:

Benfica ya bak hele.. Keremi fbb gönderdi morhinyoyu portekize yolladı fenevi gazoz ligine yolladı hiç birinden hayır gelmez artık

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalex de souza:

Gazoz ligi diye dalga geçtiğiniz ligin kupasıyla, 25 yıldır kendinizi avutmuyor musunuz?

yanıt0
yanıt0
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyadan izole yaşayan Mashco Piro kabilesi komşu köye girdi: Çatışma an meselesi

Kabilenin son hamlesi endişe yarattı: Çatışma an meselesi
Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi resmen sona erdi

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi resmen sona erdi
Sözünü almadan arabadan inmedi: Gelinin damadın ailesinden isteği, izleyenleri ikiye böldü

Gelinin damadın ailesinden isteği, izleyenleri ikiye böldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.