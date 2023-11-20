Kepezspor, Malatya Arguvanspor'u 1-0 yendi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kepezspor, konuk ettiği Malatya Arguvanspor'u 1-0 yendi. Kepezspor, 45+4'te bulduğu golle maçtan galip ayrıldı. Teknik direktör Çağdaş Çavuş, oyuncularını ve taraftarları tebrik etti.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kepezspor, konuk ettiği Malatya Arguvanspor'u 1-0 yendi.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, rüzgarlı havada oynanan maçta Kepezspor, 45+4'te bulduğu golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Galibiyet sevinci yaşayan kırmızı beyazlı takımın teknik direktörü Çağdaş Çavuş, çok sert esen bir rüzgara karşı mücadele eden her iki takım oyuncularını tebrik etti.

Maçın zor geçeceğini tahmin ettiklerini kaydeden Çavuş, "Oyundan bir an olsun kopmadık. Öncelikle futbolcularımı bu mücadeleden dolayı ayrı ayrı kutluyorum. Müsabakada 90 dakika boyunca bizleri destekleyen Kepezspor sevdalılarına da teşekkür ediyorum. Bu galibiyette onlarında emekleri çok fazla." ifadelerini kullandı.