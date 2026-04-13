Kepez Belediyespor'a transfer olan başpehlivan Ali Gürbüz için imza töreni düzenlendi

Güncelleme:
Kepez Belediyespor ile anlaşan başpehlivan Ali Gürbüz için imza töreni düzenlendi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 4. kez başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, belediye önünde gerçekleştirilen törende, Kepez Belediyespor sporcusu olduğu için yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Kepez'de yağlı güreş kültürünün her zaman olduğunu anlatan Gürbüz, ilk kemerini Kepez Belediyesinin güreşinde aldığını, Kırkpınar'da altın kemerin ebedi sahibi olmak istediğini söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de başpehlivan Gürbüz'ün er meydanında Kepez Belediyespor sporcusu olarak güreşecek olmasının gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Kocagöz, Kepez Belediyesi Yağlı Güreşleri'ni de 12 yıl aradan sonra 19 Nisan Pazar günü Edip Akbayram Gençlik Parkı'nda düzenleyeceklerini kaydederek, "Başpehlivanlık kolay kazanılmaz. Başpehlivanlık, hem ahlakıyla hem gücüyle öne çıkmak demektir. Bunun yaşayan temsilcisi, Ali Gürbüz'dür. Ali Gürbüz'ün ebedi altın kemere de kavuşmasını yürekten diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gürbüz ile Kocagöz, sözleşme imzaladı. Törenda ayrıca güreşçi ikiz kardeşler Rıza Durmuş ve İlker Durmuş ile pehlivan Selim Gündoğdu da Kepez Belediyespor'a imza attı.

Kaynak: AA / Oktay Özden
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir

ABD basınından dünyayı umutlandıran haber: Birkaç gün içinde...
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak

Trump beklediği desteği buldu: Diğer ülkeler de katılacak
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...

Öcalan, yıllar sonra bu görüntüyü hatırlattı

3.50 promil alkollü sürücüden polise tuhaf sözler: Büyü yaparım

Alkollü sürücüden ehliyetini alan polislere akıllara ziyan tehdit
'Süper El Nino' geliyor! Tehlike kapıda

"Süper El Nino" geliyor! Tehlike kapıda
Bakan Fidan, ABD ve İran'ın anlaşamadığı tek konuyu açıkladı! Mesele Hürmüz değilmiş

Bakan Fidan, ABD ve İran'ın anlaşamadığı tek konuyu açıkladı
Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü

Evine giderken boğazından bıçaklanarak öldürüldü
3.50 promil alkollü sürücüden polise tuhaf sözler: Büyü yaparım

Alkollü sürücüden ehliyetini alan polislere akıllara ziyan tehdit
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması; 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adliyeye sevk edilen ünlülerden ilk görüntüler
Çıplak fotoğrafları sızan model, konsolosluk koltuğunu kaybetti

Çıplak fotoğrafları sızan model, konsolosluk koltuğunu kaybetti