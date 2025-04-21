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Kendrick Nunn, THY Avrupa Ligi'nde MVP Seçildi

Kendrick Nunn, THY Avrupa Ligi'nde MVP Seçildi
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Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un ABD'li oyuncusu Kendrick Nunn, 2024-2025 sezonunda THY Avrupa Ligi'nin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Nunn, normal sezonda 21,1 sayı, 3,6 ribaunt ve 4,3 asist ortalamaları yakaladı.

Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un ABD'li basketbolcusu Kendrick Nunn, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Nunn, taraftar, medya, başantrenör ve takım kaptanları tarafından yapılan oylama sonucu 2024-2025 sezonunun MVP'si oldu.

Kariyerinde ilk kez bu ünvana layık görülen 29 yaşındaki Nunn, normal sezonda 21,1 sayı, 3,6 ribaunt, 4,3 asist ve 1 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünde normal sezonu üçüncü sırada bitirerek play-off'larda Anadolu Efes ile eşleşen Panathinaikos'un skoreri Nunn, maç başına 20,3 verimlilik puanı üretti.

Nunn, sayı kralı olduğu sezonun en iyi 5'ine de girdi.

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Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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