Kendi takımının galibiyetine oynamış! Premier Lig'in yıldızına bahis soruşturması
İngiltere Futbol Federasyonu, kasıtlı şekilde kart gördüğü iddia edilen West Ham United'ın yıldız oyuncusu Lucas Paqueta hakkında takımının 4 maçta kazanacağına dair bahis yaptığı gerekçesiyle de soruşturma başlattı. 26 yaşındaki futbolcu ise suçlamaları reddederek, "Adımı temize çıkarmak için mücadele edeceğim. Devam eden süreç nedeniyle daha fazla yorum yapmayacağım" ifadelerini kullandı.
Premier Lig'de bahis skandalları devam ediyor. İngiltere Futbol Federasyonu, bahis amacıyla kasıtlı şekilde kart gördüğü iddia edilen West Ham'ın Brezilyalı futbolculcusu Lucas Paqueta hakkında soruşturma başlattı.
4 MAÇTA KENDİ TAKIMINA OYNAMIŞ
Paqueta'nın kendi kulübü West Ham'ın 4 maçta kazanacağına dair bahis yaptığı yönünde de soruşturma başlatıldı. Bu maçlar; Leicester City, Aston Villa, Leeds United ve Bournemouth maçları oldu.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Lucas Paqueta konu hakkında açıklamasında; "Suçlamaları tümüyle reddediyorum. Adımı temize çıkarmak için mücadele edeceğim. Devam eden süreç nedeniyle daha fazla yorum yapmayacağım." dedi.