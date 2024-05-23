Üye Girişi
Haberler

Kendi takımının galibiyetine oynamış! Premier Lig'in yıldızına bahis soruşturması

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Futbol Federasyonu, kasıtlı şekilde kart gördüğü iddia edilen West Ham United'ın yıldız oyuncusu Lucas Paqueta hakkında takımının 4 maçta kazanacağına dair bahis yaptığı gerekçesiyle de soruşturma başlattı. 26 yaşındaki futbolcu ise suçlamaları reddederek, "Adımı temize çıkarmak için mücadele edeceğim. Devam eden süreç nedeniyle daha fazla yorum yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de bahis skandalları devam ediyor. İngiltere Futbol Federasyonu, bahis amacıyla kasıtlı şekilde kart gördüğü iddia edilen West Ham'ın Brezilyalı futbolculcusu Lucas Paqueta hakkında soruşturma başlattı.

4 MAÇTA KENDİ TAKIMINA OYNAMIŞ

Paqueta'nın kendi kulübü West Ham'ın 4 maçta kazanacağına dair bahis yaptığı yönünde de soruşturma başlatıldı. Bu maçlar; Leicester City, Aston Villa, Leeds United ve Bournemouth maçları oldu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Lucas Paqueta konu hakkında açıklamasında; "Suçlamaları tümüyle reddediyorum. Adımı temize çıkarmak için mücadele edeceğim. Devam eden süreç nedeniyle daha fazla yorum yapmayacağım." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

West Ham United FC West Ham United Futbol Spor Haberler

Ayhan Bora Kaplan: Bir tanem sözü yanlışlıkla ağzımdan çıktı

Ayhan Bora Kaplan: Bir tanem sözü yanlışlıkla ağzımdan çıktı

 Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

 Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title