Haberler

Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Liverpool maçında kolunu kırdıktan sonra tatil için Nijerya'ya gitti. Osimhen, Lagos sokaklarında yeni lüks aracıyla dikkat çekti. Ülkesine dönen futbolcuya hayranları büyük ilgi gösterdi. Silahlı korumalar eşliğinde gezen Osimhen'in görüntüleri bütük ilgi gördü.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, tatil için gittiği Nijerya'da görüntülendi. Son olarak Liverpool maçında kolunu kıran yıldız isim, Lagos sokaklarında yeni lüks aracıyla dikkat çekti.

YOĞUN İLGİYLE KARŞILANDI

Ülkesine dönen Osimhen'e hayranları büyük ilgi gösterdi. Sokaklarda toplanan kalabalık, yıldız futbolcuyu yakından görmek için yoğun çaba sarf etti.

SİLAHLI KORUMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Osimhen'in etrafındaki güvenlik önlemleri de dikkat çekti. Silahlı korumalar eşliğinde gezen yıldız oyuncunun görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (1)

mkjd8ywgvv:

O korumalar asker yada polis mi o silahlarla öyle gezmeleri yasal mıymış

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

