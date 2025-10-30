Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Torino'daki Juventus Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip maça hızlı başladı. 5. dakikada Dusan Vlahovic, penaltıdan attığı golle Juventus'u öne geçirdi. Konuk ekip Udinese, 45+1'de Nicolo Zaniolo'nun golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

GATTI VE KENAN'DAN GALİBİYETİ GETİREN GOLLER

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Juventus, 67. dakikada Gatti'nin attığı golle 2-1 öne geçti. Maçın uzatma dakikalarında sahneye çıkan Kenan Yıldız, 90+6. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirerek skoru 3-1 yaptı. Bu gol, genç yıldızın bu sezonki yükselen performansını bir kez daha gözler önüne serdi.

PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 15'e yükseltti, Udinese ise 12 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Juventus Cremonese deplasmanına çıkacak. Udinese ise sahasında Atalanta ile karşılaşacak.

KENAN YILDIZ PARLAMAYA DEVAM EDİYOR

A Milli Takım formasıyla da son dönemde dikkat çeken Kenan Yıldız, Juventus'ta aldığı sınırlı sürelere rağmen etkili performansını sürdürüyor. Taraftarlar, genç yıldızın son haftalarda takımın en formda isimlerinden biri olduğunu belirterek sosyal medyada övgü dolu paylaşımlar yaptı.