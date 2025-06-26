Kenan Yıldız kariyeri boyunca formasını giymek istediği takımı duyurdu

Kenan Yıldız kariyeri boyunca formasını giymek istediği takımı duyurdu
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Juventus forması giyen Kenan Yıldız, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu, "Sonsuza kadar Juventus'ta kalmak istiyorum." dedi.

Serie A devi Juventus'un forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. La Gazzetta dello Sport'a konuşan Kenan Yıldız, transfer dedikodularına açıklık getirdi.

"SONSUZA KADAR JUVENTUS"

Geleceğiyle ilgili konuşan Kenan, "Sonsuza kadar Juventus'ta kalmak istiyorum, bu benim için bir rüya. Futbolda her şey olabilir ama buna rağmen sonsuza kadar burada kalmak istiyorum." dedi.

TRANSFER DEDİKODULARI

Adı birçok takımla anılan Kenan, Juventus'ta yeni sözleşme imzalayacağı iddialarına ilişkin, "Ben bunu düşünmüyorum, para hakkında konuşmam. Sahada elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." şeklinde konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta geride kalan sezonda her kulvarda 50 maçta süre bulan 20 yaşındaki yıldız, 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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