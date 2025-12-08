Haberler

Kenan Yıldız'ın golü yetmedi! Juventus'a deplasmanda büyük şok

Kenan Yıldız'ın golü yetmedi! Juventus'a deplasmanda büyük şok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Serie A'nın 14. haftasında Napoli, sahasında Juventus'u 2-1 mağlup etti. Milli yıldız Kenan Yıldız'ın golü yenilgiye engel olamadı.

  • Napoli, Serie A'nın 14. haftasında Juventus'u 2-1 yendi.
  • Juventus'un tek golü 59. dakikada Kenan Yıldız'dan geldi ve bu gol onun bu sezon ligdeki 5. golü oldu.
  • Bu sonuçla Napoli 31 puana yükselerek liderliğe çıktı, Juventus ise 23 puanla 7. sırada kaldı.

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Napoli, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda Juventus'u konuk etti. Karşılaşma Napoli'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 7. ve 78. dakikalarda Rasmus Hojlund'dan geldi.

KENAN YILDIZ'DAN ŞIK GOL

Juventus'un tek golü 59. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'dan geldi. Bu gol Kenan'ın bu sezon ligdeki 5. golü olarak kayıtlara geçti. Genç yıldız mücadeleye ilk 11'de başladı ve 76 dakika sahada kaldı.

JUVENTUS'UN SERİSİ BOZULDU

Bu sonuçla birlikte Napoli üst üste üçüncü galibiyetini elde ederek 31 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliğe çıktı. Juventus ise 5 maçlık yenilmezlik serisini kaybederek haftayı 23 puanla 7. sırada tamamladı.

GELECEK HAFTA FİKSTÜRÜ

Serie A'nın bir sonraki haftasında Juventus, Bologna deplasmanına gidecek. Napoli ise Udinese ile deplasmanda karşılaşacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı

İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Ölü ve yaralılar var
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de 7 pitbull cinsi köpek, dede ve 3 aylık torununu parçalayarak öldürdü

Pitbull vahşeti! Dede ve 3 aylık torunu evinde parçalanarak öldü
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Brezilya'dan geldi, 18 yaşına girer girmez Türk futbolcu ile evlendi
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek

Trafikte 10 dakika kalana devlet para ödeyecek
Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı

Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi, fotoğrafını çekip paylaştı
ABD'de 7 pitbull cinsi köpek, dede ve 3 aylık torununu parçalayarak öldürdü

Pitbull vahşeti! Dede ve 3 aylık torunu evinde parçalanarak öldü
Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Netanyahu planını açık açık söyledi

Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Planını açık açık söyledi
Otobüste yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı

Günün en çok konuşulan karesi, yağmur yağdı böyle oldu!
Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın

Ünlü oyuncunun o meyveye verdiği paraya bakın
Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş

Sarayındaki gizli zarf ortalığa saçıldı, görüntüler gündem yarattı
Nörologlar beyin için en zararlı 6 gıdayı açıkladı

Kimsenin hayır diyemediği yiyecek de listede: Uzak durun!
Fenerbahçe, Jasikevicius ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'de mutlu son! 2+1 yıllık imza atılıyor
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
Arjantin'de kurulan Fernebahce, 3 yılda ikinci kez şampiyon oldu

Fernebahce şampiyon oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.