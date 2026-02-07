Haberler

Kenan Yıldız imzayı attı! Çuvalla para kazanacak

Güncelleme:
Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'la 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Yıldız'ın yıllık maaşı 1,7 milyon eurodan 7 milyon euroya çıktı. Ayrıca sadakat bonusu olarak 6 milyon euro daha kazanacak. Bu durum, Yıldız'ı siyah-beyazlı kulübün en çok kazanan oyuncuları arasına taşıyacak.

Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'la yeni sözleşme için el sıkıştı. 20 yaşındaki yıldız, imzayı attıktan sonra siyah-beyazlı kulübün en çok kazanan oyuncuları arasına girecek.

JUVENTUS İLE 4 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Juventus ile Kenan Yıldız arasında uzun süredir devam eden görüşmeler mutlu sonla bitti. Tarafların 4 yıllık yeni kontrat için anlaşma sağladığı belirtildi.

MAAŞI 1,7 MİLYON EURODAN 7 MİLYON EUROYA

Haberde, Kenan Yıldız'ın şu anda yıllık 1,7 milyon euro kazandığı, yeni sözleşmeyle birlikte bu rakamın gelecek sezondan itibaren 7 milyon euroya çıkacağı ifade edildi. Böylece milli futbolcu, mevcut maaşının 4 katından fazla bir ücret almaya başlayacak.

SADAKAT BONUSU DA VAR

Kenan Yıldız'ın imzayı attıktan sonra bu sezonki maaşının 6 milyon euroya yükseltileceği, ayrıca sadakat bonusu olarak 6 milyon euro daha kazanacağı aktarıldı.

JUVENTUS'TAN DÜNYAYA MESAJ

La Gazzetta dello Sport, Kenan Yıldız için dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Haberde, "Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin yenilenmesi sadece bir imza değil, dünyaya verilen bir mesaj. Juventus, eski ihtişamına dönmek istiyor ve bu yenileme bunun ilk adımı" ifadeleri kullanıldı.

TAKIMIN EN ÇOK KAZANANLARINDAN BİRİ OLACAK

Juventus'ta şu anda 12 milyon euro maaşla en çok kazanan isim olan Dusan Vlahovic'in sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu ayrılığın gerçekleşmesi halinde Kenan Yıldız'ın, gelecek sezon itibarıyla takımın en yüksek maaş alan oyuncularından biri olacağı belirtiliyor.

SEZON PERFORMANSI

Kenan Yıldız, Juventus formasıyla bu sezon 31 resmi maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

