Tarihi çağrı bugün mü geliyor? Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor

Beklenen gün geldi çattı! 2 şehre dev ekranlar kuruluyor
Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı başladı

Bakan Fidan duyurmuştu! Tüm dünyanın gözü bugün İstanbul'da
Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem ifşa oldu: Gizli geçitli VIP odalar

Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem: Gizli geçitli VIP odalar

Kenan Yıldız da penaltı kaçırdı: Juventus kupadan elendi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Kupası çeyrek finalinde Juventus, Empoli'yi ağırladı. Maçın normal süresi 1-1 biten mücadeleyi penaltılarda 4-2'lik skorla kazanan Empoli, yarı finale yükseldi. Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, penaltı atışlarında topu gole çeviremedi ve takımını yarı finale taşıyamadı.

Juventus, İtalya Kupası'nda konuk ettiği Empoli'ye normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarda 4-2 mağlup olarak elendi. Konuk ekip normal süresi 1-1 biten mücadeleyi penaltılarda 4-2'lik skorla kazanmayı başardı. Empoli'nin golünü 24. dakikada Youssef Maleh atarken Juventus'un sayısını 66. dakikada Khephren Thuram kaydetti.

KENAN DA PENALTIYI KAÇIRDI

Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 54. dakikada oyuna girerken penaltı atışlarında Dusan Vlahovic ile birlikte penaltı kaçıran iki isimden birisi oldu.

JUVENTUS ELENDİ

Penaltı atışlarında Empoli, Juventus'a 4-2'lik üstünlük kurdu ve yarı finalde Bologna ile eşleşen taraf oldu. Juventus ise kupaya veda etti.

Kenan Yıldız da penaltı kaçırdı: Juventus kupadan elendi

Kenan Yıldız da penaltı kaçırdı: Juventus kupadan elendi

Kenan Yıldız da penaltı kaçırdı: Juventus kupadan elendi
Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor
img

Nişanlısıyla ilgili yaptığı paylaşım olay oldu
img

Erdoğan'ın "Ayaklarını denk al çıkışına" zehir zemberek yanıt
img

Kibariye ile Buika'dan tarihi İstanbul konseri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı

Altın için felaket senaryosu yaşanıyor
Hollywood'un efsane aktörü Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu

Hollywood'un efsane aktöründen kötü haber!
Fas Kralı 'bu yıl ülkede kurban kesilmemesi' çağrısında bulundu

Kral talimatı verdi: Bu yıl ülkede kurban kesilmeyecek
Uzak Şehir'de flaş ayrılık! Usta oyuncu Mahmut Cevher, ekibe veda etti

Usta oyuncudan ekibe duygusal veda
Sevgilisini sokak ortasında öldürüp kafasına sıktı

Sevgilisini sokak ortasında silahla öldürüp kendi kafasına sıktı
Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Arda'yı konuşuyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.