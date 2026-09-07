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Kenan Koçak: "Oyuncularımın hepsinin emeğine, yüreğine sağlık"

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Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, maçla ilgili yorum yapmayacağını ve bunu kamuoyunun takdirine bıraktığını belirterek, "Oyuncularımın hepsinin emeğine, yüreğine sağlık" dedi.

Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, maçla ilgili yorum yapmayacağını ve bunu kamuoyunun takdirine bıraktığını belirterek, "Oyuncularımın hepsinin emeğine, yüreğine sağlık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. Haftasında Iğdır FK, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası yapılan basın toplantısında açıklamalarda bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, "Öncelikle oyuncularımın hepsinin emeğine, yüreğine sağlık. Onların, kulübün, taraftar adına çok sevindim. Maçı yorumlamayacağım. Maçı kamuoyunun takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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