Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Nurda Gül Şen ve Sude Akan'a ödül verdi

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Büyük Kadınlar Bocce Avrupa Şampiyonu Nurda Gül Şen ve Judo Yıldızlar Avrupa Şampiyonu Sude Akan'a ödül verdi.

Avrupa Bocce Raffa Şampiyonası'nda kadınlar altın nokta kategorisinde Avrupa Şampiyonu olan Kemer Bocce Spor Kulübü sporcusu Nurda Gül Şen ve Judo Yıldızlar Avrupa Şampiyonu olan 07 Kemer GS Kulübü sporcusu Sude Akan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlkay Kaya, antrenörleri Erman Buyruk ve Zehra Arslan ile birlikte Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz'ı ziyaret etti.

Kaymakam Solmaz, sporcuların elde ettikleri şampiyonluklarla Kemer'in gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Solmaz, ziyaretin sonunda sporculara ödüllerini takdim etti.