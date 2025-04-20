Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege'de korkutan deprem! Çevre illerde büyük paniğe neden oldu
Türkiye'nin giyim devlerine milyonlarca liralık 'indirim' cezası

Türkiye'nin giyim devlerine ceza yağmuru! Aralarında kimler yok ki
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 2 puanın da üzerine çıktı
Bakan Yerlikaya: Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok

Sürücü affı mı geliyor? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var

Kemer'de Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışı Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışı, 13 ülkeden 150 sporcunun katılımıyla başladı. Sporcular, Tahtalı Dağı'nın zirvesinden başlayıp 34 kilometrelik parkuru geçerek sahildeki bitiş çizgisine ulaşacak.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışı başladı.

Kemer Belediyesinin ana sponsorluğunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Beydağları Sahil Milli Parkı ve Olympos Teleferik'in destekleriyle düzenlenen yarışa 13 ülkeden 150 sporcu katılıyor.

Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metre karlı zirvesinden başlayan yarışmada sporcular, 34 kilometrelik zorlu parkuru geçerek Kemer sahilindeki bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele edecek.

Sporcular, yarışın bitiş çizgisinde sahile kurulan rampadan denize bisikletleriyle atlayış yapacak.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.