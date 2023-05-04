Kemer Belediyesi'nden judoculara ulaşım desteği

Kemer Belediyesi, Karaman'da yapılacak olan İller Arası Judo Turnuvası'na gidecek olan Kemerli judoculara ulaşım desteği sağladı.

Kemer Belediyesi, Karaman'da yapılacak olan İller Arası Judo Turnuvası'na gidecek olan Kemerli judoculara ulaşım desteği sağladı.

Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin, Mustafa Rüştü Tuncer İlkokulu'nun spor salonunda antrenmanlarına aralıksız devam eden genç judocuları ziyaret etti. Judo Antrenörü Kadir Altınok'tan Kemerli genç judocular hakkında bilgiler alan Baytekin, sporculara Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun başarı dileklerini iletti.

Antrenör Kadir Altınok, 17 judo sporcusuyla Karaman'da katılacakları İller Arası Judo Turnuvası'nın gelecek hafta yapılacak olan Türkiye Judo Şampiyonası için ön antrenman niteliğinde olduğunu belirterek, sporculara verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. - ANTALYA