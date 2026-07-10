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Kemaliye'de su sporları tutkunları Fırat'ta buluştu

Kemaliye'de su sporları tutkunları Fırat'ta buluştu
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Fırat Nehri'nde düzenlenen rafting, kano ve bot safari etkinliklerinde, merhum Emin Atmaca'nın doğa ve su sporlarına katkıları anıldı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde rafting, kano ve bot safari etkinlikleri düzenlendi.

Fırat Nehri'nde gerçekleştirilen etkinlikte sporcular ve vatandaşlar, merhum Emin Atmaca'nın ilçede doğa ve su sporlarının gelişmesine sunduğu katkıları andı.

Programda, Atmaca'nın gençleri spora yönlendirme ve Kemaliye'yi su sporları merkezi haline getirme yönündeki çalışmalarına vurgu yapılırken, etkinlik katılımcıları Fırat'ın sularında kürek çekerek anısını yaşattı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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