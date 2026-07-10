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Ayaklı kaykay yarışları nefes kesti

Ayaklı kaykay yarışları nefes kesti
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen ayaklı kaykay etkinliği, sporcuların denge ve hız gösterileriyle sporseverlerden ilgi gördü.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen ayaklı kaykay etkinliği, sporseverlerden ilgi gördü.

Etkinlikte sporcular, denge, hız ve koordinasyon gerektiren parkurda performanslarını sergiledi. Katılımcılar, renkli görüntülere sahne olan organizasyonda yeteneklerini ortaya koydu.

Şenlik kapsamında gerçekleştirilen spor etkinlikleri, yerli ve yabancı ziyaretçilere heyecan dolu anlar yaşattı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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