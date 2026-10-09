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Keçtaş Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti

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Keçtaş Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti. Keçiörengücü'nün gollerini 25. dakikada Roshi ve 53. dakikada Raice kaydetti.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Kadir Beyaz, Mahmut Gülle

Bodrum FK: Bahri Tosun, Ajeti, Ali Aytemur, Emre Kaplan, Berşan Yavuzay, Mustafa Erdilman (Dk. 58 Providence), Berkay Aslan (Dk. 58 Moreira), Yusuf Sertkaya (Dk. 89 Boran Başkan), Ege Bilsel (Dk. 77 Kerem Kayaarası), Ege Arslan (Dk. 46 Loshaj), Aboubakar

Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Wellington, Abdullah Çelik, Berkan Keskin, Duhan Aksu, Erkam Develi (Dk. 87 Halil Can Ayan), Roshi (Dk. 75 Nabian), İshak Karaoğul, Raice (Dk. 62 Jefferson), Ezeh (Dk. 75 Fofana), Diouf (Dk. 87 Oğuzhan Ayaydın)

Goller: Dk. 25 Roshi, Dk. 53 Raice (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 23 Erkam Develi, Dk. 90+1 Nabian (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 33 Ege Arslan, Dk. 43 Mustafa Erdilman, Dk. 85 Moreira (Bodrum FK)

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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