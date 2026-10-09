Keçtaş Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Bodrum FK'yi 2-0 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti. Keçiörengücü'nün gollerini 25. dakikada Roshi ve 53. dakikada Raice kaydetti.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Kadir Beyaz, Mahmut Gülle
Bodrum FK: Bahri Tosun, Ajeti, Ali Aytemur, Emre Kaplan, Berşan Yavuzay, Mustafa Erdilman (Dk. 58 Providence), Berkay Aslan (Dk. 58 Moreira), Yusuf Sertkaya (Dk. 89 Boran Başkan), Ege Bilsel (Dk. 77 Kerem Kayaarası), Ege Arslan (Dk. 46 Loshaj), Aboubakar
Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Wellington, Abdullah Çelik, Berkan Keskin, Duhan Aksu, Erkam Develi (Dk. 87 Halil Can Ayan), Roshi (Dk. 75 Nabian), İshak Karaoğul, Raice (Dk. 62 Jefferson), Ezeh (Dk. 75 Fofana), Diouf (Dk. 87 Oğuzhan Ayaydın)
Goller: Dk. 25 Roshi, Dk. 53 Raice (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 23 Erkam Develi, Dk. 90+1 Nabian (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 33 Ege Arslan, Dk. 43 Mustafa Erdilman, Dk. 85 Moreira (Bodrum FK)
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti.