Keçiörengücü, Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek 59. TSYD Ankara Kupası'nı kazandı

Keçiörengücü, Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek 59. TSYD Ankara Kupası'nı kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keçiörengücü, 59'uncusu düzenlenen TSYD Ankara Kupası'nda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Mücadelenin 90'ıncı dakikasında Halil Can Ayan'ın attığı gol, Keçiörengücü'ye kupayı getirdi.
KEÇIÖRENGÜCÜ rakibi Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek, 59'uncusu düzenlenen Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nı kazandı.
TSYD Ankara Şubesi tarafından 59'uncusu düzenlenen TSYD Ankara Kupası'nı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Keçiörengücü kazandı. Keçiörengücü'nün golünü mücadelenin 90'ıncı dakikasında ceza alanında topla buluşan Halil Can Ayan kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı