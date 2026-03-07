Kazımcan Karataş'ın gördüğü kart olay oldu
Rams Başakşehir'de forma giyen Galatasaray'ın kiralık oyuncusu Kazımcan Karataş, gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
- Kazımcan Karataş, gördüğü sarı kart nedeniyle Süper Lig'deki Galatasaray karşılaşmasında oynayamayacak.
- Kazımcan Karataş, sezonu kiralık olarak Rams Başakşehir'de geçiriyor.
Rams Başakşehir forması giyen ve Galatasaray'dan kiralık olarak kadroda bulunan Kazımcan Karataş, gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.
SARI KART CEZASI GELDİ
Karşılaşma sırasında gördüğü sarı kartla ceza sınırını aşan Kazımcan Karataş, bu nedenle Süper Lig'deki Galatasaray karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
GALATASARAY'A KARŞI OYNAYAMAYACAK
Sezonu kiralık olarak Rams Başakşehir'de geçiren Kazımcan Karataş, cezası nedeniyle gelecek hafta eski takımı Galatasaray'a karşı sahada olamayacak.