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Beşiktaş-Antalyaspor maçının hakemi Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılmış! İşte kazandığı para

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Dün akşam oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçında en çok konuşulan isim Hakem Mehmet Türkmen oldu. Maç boyunca aldığı kararlarla gündem olan hakem Türkmen'in yıllar önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı ortaya çıktı. Türkmen'in bu yarışmada 1000 lira kazanması da dikkatlerden kaçmadı.

Dün akşam oynanan Beşiktaş- Antalyaspor maçında en çok konuşulan isim Hakem Mehmet Türkmen oldu. Maç boyunca aldığı kararlarla gündem olan hakem Türkmen hakkında çok konuşulacak bir gerçek ortaya çıktı.

ELEŞTİRİ TOPLADI

Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 4-2'lik skorla yendiği maçın hakemi Mehmet Türkmen, dün geceye adeta damga vurdu. Siyah-beyazlıların Ciro Immobile (2), Rafa Silva ve Muçi'nin golleriyle kazandığı maçta, hakem Türkmen aldığı kararlarla eleştiri oklarının hedefi oldu.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASINA KATILMIŞ

Öte yandan Hakem Mehmet Türkmen'in Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı ortaya çıkmıştı. 2017 yılında katıldığı yarışmadan 1000 lira alarak elenen hakem Türkmen, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Mehmet Türkmen Antalyaspor Antalyaspor Beşiktaş Beşiktaş Spor Spor Haberler

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Yorumlar (1)

duyarlı vatandaş:

TFF BAŞKANI DİYARBAKIRDA ONUN HABERİNİ VERİN . Tarafsız medya !!!!

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