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Kazakistan'da Judo Şampiyonası: Ecem Taşın Gümüş, Cahide Eke Bronze Madalya Kazandı

Kazakistan'da Judo Şampiyonası: Ecem Taşın Gümüş, Cahide Eke Bronze Madalya Kazandı
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2025 IBSA Judo Dünya Şampiyonası'nda Ecem Taşın Çavdar gümüş, Cahide Eke bronz madalya kazandı. Türkiye Judo Federasyonu'na göre, Ecem Taşın J1 52 kilo kategorisinde dünya ikincisi oldu.

Kazakistan'da devam eden 2025 IBSA Judo Dünya Şampiyonası'nda Ecem Taşın Çavdar gümüş, Cahide Eke ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Astana'da düzenlenen organizasyonda J1 52 kilo kategorisinde mücadele eden Ecem Taşın Çavdar, dünya ikincisi oldu.

J2 52 kilo kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Cahide Eke ise bronz madalya aldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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