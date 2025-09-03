Kayserispor, Youssef At Bennasser ile Anlaştı
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, bir transfer daha gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar 2024-2025 sezonunda Samsunspor forması giyen Fas'lı orta saha oyuncusu Youssef At Bennasser ile her konuda anlaştı. Kayserispor, tecrübeli oyuncu Bennasser ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Youssef At Bennasser Kayseri'de olacak ardından sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşmeye imza atacak.
Samsunspor forması ile geçen sezon 31 maçta forma giyen Bennasser 2 bin 519 dakika süre aldı. - KAYSERİ
