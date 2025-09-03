Kayserispor, Youssef At Bennasser ile Anlaştı

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, son olarak Samsunspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Youssef At Bennasser ile anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, bir transfer daha gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar 2024-2025 sezonunda Samsunspor forması giyen Fas'lı orta saha oyuncusu Youssef At Bennasser ile her konuda anlaştı. Kayserispor, tecrübeli oyuncu Bennasser ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Youssef At Bennasser Kayseri'de olacak ardından sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşmeye imza atacak.

Samsunspor forması ile geçen sezon 31 maçta forma giyen Bennasser 2 bin 519 dakika süre aldı. - KAYSERİ