Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Radomir Djalovi'nin Yardımcıları Belli Oldu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da göreve başlayan Teknik Direktör Radomir Djalovi, 6 yardımcı antrenör ile çalışacak.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da Karadağlı teknik direktöre kimlerin yardımcılık yapacağı belli oldu. Radomir Djalovi'in teknik direktör olarak görev yapacağı sarı-kırmızılı takımda Iqgor agalj ve Davor Landeka yardımcı antrenör oldu. Antonio Pavlinovi'in Maç Analiz Antrenörü, Vito Tercolo'nun Atletik Performans Antrenörü olarak görev yapacak. Kulüp antrenörü olarak Bora Sevim, Hamit Sayıcı'nın Kaleci Antrenörü olarak görev üstlendiği Kayserispor'da Murat Yüksel, Mustafa Cebel Tosun ise Atletik Performans Antrenörü olarak Kemal Dulda ise Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörü olarak görev yapacaklar. - KAYSERİ