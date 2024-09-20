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Kayserispor'un Kaptanı Gökhan Sazdağı Kırmızı Kart Gördü

Kayserispor'un Kaptanı Gökhan Sazdağı Kırmızı Kart Gördü
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Kayserispor, Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı Süper Lig maçında kaptanı Gökhan Sazdağı'nın kırmızı kart görmesiyle büyük bir kayıp yaşadı. Gökhan, cezalı duruma düşerek Göztepe maçında takımında yer alamayacak.

Deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Kayserispor'da kaptan Gökhan Sazdağı gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düştü.

Süper Lig tehir maçında Trabzonspor ile karşılaşan Kayserispor'da 5 futbolcu kart gördü. Kaptan Gökhan Sazdağı, iki sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kalırken Aylton Boa Morte, Miguel Cardoso, Mehdi Bourabia ve Duckens Nazon da Trabzonspor maçında sarı kart gören oyuncular oldu.

Kaptan Gökhan Sazdağı, gördüğü kırmızı kart neticesinde cezalı duruma düştü ve ligin 6. haftasında oynanacak Göztepe maçında takımındaki yerini alamayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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