Kayserispor'un kamp kadrosu belli oldu Spor Haberleri Süper Ligin 20. haftasında bugün sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor'da kamp kadrosu belli oldu. Süper Ligin 20. haftasında bugün sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor'da kamp kadrosu belli oldu. Spor Toto Süper Ligin 20. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor'da 4 futbolcu forma giyemeyecek. Teknik Direktör Çağdaş Atan, sakatlıkları süren Mame Baba Thiam, Mario Gavranovic, Joseph Attamah ve Nurettin Korkmaz maçı kafilesine dahil etmedi. 20 kişilik kamp kadrosunda; Bilal Bayazıt, Cenk Gönen, Abdulkadir Taştan, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Dimitrios Kolovetsios, Majid Hosseini, Arif Kocaman, Lionel Carole, Ali Karimi, Ethem Balcı, Yaw Ackah, Olivier Kemen, Bernard Mensah, Carlos Mane, Emrah Başsan, Gustavo Campanharo, Miguel Cardoso, Gökhan Sazdağı ve İlhan Parlak yer aldı. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Çağdaş Atan Kayserispor Beşiktaş Spor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Kayserispor'un kamp kadrosu belli oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.