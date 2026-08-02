Kayserispor’un 7. haftalık maç programı belli oldu
TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor’un, ligin 2 ile 8 haftaları arasında oynayacağı maçların tarihi belli oldu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un, ligin 2 ile 8 haftaları arasında oynayacağı maçların tarihi belli oldu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un 2 ile 8. haftaları arasında oynayacağı Sivasspor, Iğdır FK, Bursaspor, Fatih Karagümrük, Erokspor, İstanbulspor ve Mardin 1969 Spor maçlarının tarih ve saatleri belli oldu. Sarı-kırmızılıların söz konusu haftalarda oynayacağı maçlar şu şekilde:
2.Hafta
16 Ağustos 2026 Pazar
19.00 Kayserispor-Sivasspor
RHG Enertürk Enerji Stadyumu
3.Hafta
22 Ağustos 2026 Cumartesi
19.00 Iğdır FK-Kayserispor
Aktepe Stadyumu
4.Hafta
29 Ağustos 2026 Cumartesi
19.00 Kayserispor-Bursaspor
RHG Enertürk Enerji Stadyumu
5.Hafta
2 Eylül 2026 Çarşamba
20.00 Fatih Karagümrük-Kayserispor
6.Hafta
7 Eylül 2026 Pazartesi
17.00 Kayserispor-Erokspor
Esenler Erokspor Stadyumu
7.Hafta
14 Eylül 2026 Pazartesi
20.00 Kayserispor-İstanbulspor
RHG Enertürk Enerji Stadyumu
8.Hafta
20 Eylül 2026 Pazar
20.00 Mardinspor 1969-Kayserispor