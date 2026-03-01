Haberler

Erling Moe: "İkinci yarı bizi tatmin etti"

Erling Moe: 'İkinci yarı bizi tatmin etti'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, ikinci yarıdaki performanslarının tatmin edici olduğunu belirtti. Takımın oyun planını uygulamada daha başarılı olduklarını vurguladı.

Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "İkinci yarı bizi tatmin etti. Geleli kısa bir zaman olmasına rağmen ikinci yarı gösterdiğimiz performanstan memnunum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, "İlk yarı yeterince topa sahip olamadık. İstediğim gibi başlayamadık. Yeterince şans üretemedik. İkinci yarı biraz daha oyun planımızı uygulama noktasında, istediklerimizi yapabildik. Topu daha kolay kazandık. 3 veya 4 kez istediğimiz ve aradığımız fırsatları yakaladık. İkinci yarı bizi tatmin etti. Geleli kısa bir zaman olmasına rağmen ikinci yarı gösterdiğimiz performanstan memnunum. Önümüzde önemli bir hafta var. En iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim

Trump, İran'ın istediğini açıkladı: Kabul ettim
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Ülke ve bölge istikrarı için her türlü çabaya açığız

Arakçi'den barış umudunu artıracak sözler! Trump'a mesajı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Trump: 48 İran liderini tek atışta öldürdük

48 lideri öldürülen İran'ın büyük hatası! Trump açık açık söyledi
Suudi Arabistan, Körfez'deki saldırılar nedeniyle İran büyükelçisini çağırdı

Veliaht Prens, Körfez'e sıçrayan savaş için düğmeye bastı
İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu

Artık Macron da sesini çıkarmak zorunda! İran orayı da vurdu
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
TSK ile ilgili sandal ifadeler kullanan fenomen Ece Ronay'a soruşturma başlatıldı

TSK ile ilgili skandal ifadeler kullanan fenomene soruşturma

Pakistan Başbakanı Şerif: Hamaney'in öldürülmesi uluslararası hukuka aykırıdır

Trump'ı Nobel'e aday göstermişti! Hamaney'in öldürülmesine olay yorum