Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Geçen seneki başarıyı tekrarlayabiliriz'

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sezonun ilk idmanında yaptığı konuşmada, yeni oyuncuların katılmasıyla geçen seneki başarıyı tekrarlayabileceklerini söyledi. Ancak şu anda kadronun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan sezonun ilk idmanında yaptığı konuşmada, "'Kampa yeni oyuncuların çoğunun yetiştirip girebilirsek eğer, geçen seneki başarıyı tekrarlayabiliriz' demiştim. Ama maalesef bu gerçekleşmedi. Ben hiçbir zaman Kayserispor taraftarına, Kayseri şehrine hayal ve umut satmadım" dedi. Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan Çağdaş Atan Kayserispor Kayseri Tatil Spor Haberler