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Kayserispor Takım Kaptanı Gökhan Sazdağı'ndan Zafer Açıklaması

Kayserispor Takım Kaptanı Gökhan Sazdağı'ndan Zafer Açıklaması
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Kayserispor'un Antalyaspor'u 3-1 mağlup etmesinin ardından takım kaptanı Gökhan Sazdağı, ulaşmayı hedefledikleri başarıya ulaşmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Takım Kaptanı Gökhan Sazdağı, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada; "Hedefimize ulaştık. Çok şükür gemiyi limana yanaştırdık. Bunu hep birlikte başardık" dedi.

Kayserispor takım kaptanı Gökhan Sazdağı; 3-1 kazanılan Antalyaspor maçı sonrası, gemiyi limana yanaştırmanın gururu içerisinde olduklarını söyledi. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabında bir açıklama yapan Gökhan Sazdağı; "Koca bir camia kenetlendi. Taraftarıyla, başkanıyla, hocasıyla, yöneticisiyle, görünmeyen emekçileriyle ve sahadaki mücadeleden vazgeçmeyen oyuncularıyla bunu hep birlikte başardık. Söz verdik, sözümüzü tuttuk. Çok şükür ki gemiyi limana yanaştırdık. Seninle gurur duyuyorum takım" açıklaması yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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