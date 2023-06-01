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Kayserispor, sezonun son iç saha maçına çıkacak

Kayserispor, sezonun son iç saha maçına çıkacak

Spor Haberleri

Sarı kırmızılılar, Ankaragücü karşısında 3 puan mücadelesi verecek. Lionel Carole ve Emrah Başsan'ın sakatlıkları bulunuyor. Kaleci Cenk'in de görev alamayacağı Kayserispor'da Yaw Ackah da, kırmızı kart cezalısı olduğu için oynayamayacak.

Kayserispor, sezonun son iç saha maçına Cumartesi günü çıkacak. Sarı kırmızılılar, 37.hafta maçında sahasında Ankaragücü'nü yenmek istiyor.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor sezonun son iç saha maçına Cumartesi günü çıkacak. Sarı kırmızılılar, taraftarı önünde Ankaragücü ile 3 puan mücadelesi verecek. Ligde oynadığı son 2 maçında etkisiz bir futbol oynayan ve sahadan mağlup ayrılan sarı kırmızılılar, Ankaragücü karşısında 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde çalışmalarını sürdüren Kayserispor'da Lionel Carole ve Emrah Başsan'ın sakatlıkları bulunuyor. Kaleci Cenk'in de görev alamayacağı Kayserispor'da Yaw Ackah da, kırmızı kart cezalısı olduğu için oynayamayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Lionel Carole Emrah Başsan Kayserispor Ankaragücü Spor Haberler

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