Kayserispor, Denis Makarov'u açıkladı

Kayserispor, Denis Makarov'u açıkladı
Kayserispor, Dinamo Moskova'dan transfer ettiği Rus kanat oyuncusu Denis Makarov ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Makarov, hafta sonu Galatasaray maçı kafilesinde yer alması bekleniyor.

Kayserispor, Rus kanat oyuncusu Denis Makarov ile sezona sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor kadrosuna yeni bir ismi dahil etti. Sarı-kırmızılılar Dinamo Moskova forması giyen Rus oyuncu Denis Makarov'u renklerine bağladı. Hafta sonu Kayseri'ye gelen ve yapılan son görüşmelerin ardından sağlık kontrolünden geçen Denis Makarov ardından resmi sözleşmeye imza attı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu takımla birlikte çalışmalara başlarken teknik heyetin görev vermesi halinde hafta sonu Galatasaray maçı kafilesinde yer alması bekleniyor. Öte yandan Denis Makarov 18 numaralı formayı giyecek.

Denis Makarov yaptığı paylaşımda, "Yeni bir meydan okuma, yeni bir seviye. Takıma katılıp onun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Gelin birlikte önemli bir sonuca ulaşalım ve maksimum çalışalım" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
