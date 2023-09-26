Kayserispor Kulübü Tüzük Değişikliği İçin Olağanüstü Genel Kurul Yapacak

Kayserispor Kulübü, tüzük değişikliği için olağanüstü genel kurul yapılacağını duyurdu.

Kayserispor'da dernek statüsünden Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na uygunluk için tüzük değişikliği nedeniyle olağanüstü genel kurul yapılacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz Başkan ve üyelerin iştiraki ile kulübümüz tesislerinde toplanarak; Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 14 Ekim 2023 Cuma günü Saat 11.00'de Kadir Has Kongre Merkezi'nde konferans salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanılmasına, toplantıda toplantı yeter sayısının bulunmaması halinde olağanüstü genel kurulun 1 hafta sonra 21 Ekim 2023 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına, konunun değerli üyelerimiz ve kamuoyuna duyurulması maksadıyla mahalli basında ve kulübümüz internet sitesinde ilana çıkarılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.