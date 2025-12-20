Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ; deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda bugün Konyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da 5 eksik var. Yılın son maçını kazanıp çıkışını sürdürmek isteyen sarı kırmızı takımda Gideon Jung, Majid Hosseini, Lionel Carole ve Nurettin Korkmaz sakat olduğu için, Abdulsamet Burak bahis soruşturması neticesinde PFDK'dan ceza aldığı için Konyaspor maçında forma giyemeyecek. - KAYSERİ