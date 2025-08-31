Kayserispor, Kocaelispor ile 1-1 Berabere Kaldı

Kayserispor, Kocaelispor ile 1-1 Berabere Kaldı
Kayserispor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta Kayserispor, ikinci yarıda öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. Ligin 5. haftasında Göztepe ile karşılaşacak.

Kayserispor ; dün deplasmanda oynadığı maçta Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor ; ligin 4.haftasını 1 puanla kapattı. Deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelen sarı kırmızılılar ilk yarısı golsüz tamamlanan zorlu 90 dakikanın ikinci yarısında öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. Rakibi ile 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapatan Kayserispor, ligin 5. haftasında milli ara sonrası evinde Göztepe'yi konuk edecek.

Geride kalan 4. hafta sonunda 3 maça çıkan sarı kırmızılılar; 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2 puan topladı. - KAYSERİ

