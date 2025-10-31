Haberler

Kayserispor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Kasımpaşa maçı için antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör Radomir Dalovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, ligin 11. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Radomir Dalovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Sarı-kırmızılılar, mücadelenin hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Kayserispor, 2 Kasım Pazar günü saat 17.00'de RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
