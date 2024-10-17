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Kayserispor ile Gaziantep Maçında Hakem Halil Umut Meler

Kayserispor ile Gaziantep Maçında Hakem Halil Umut Meler
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Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında oynanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. Meler, bu sezon Kayserispor'un maçında ilk kez düdük çalacak.

Kayserispor ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında oynanacak Süper Lig maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan belirlemelere göre; Cumartesi günü oynanacak Kayserispor-Gaziantep Futbol Kulübü maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. Bu maçta Meler'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Gökhan Barcın üstlenecek. Müsabakanın 4.hakemi olarak ise Ayberk Demirbaş atandı.

Halil Umut Meler, bu sezon ilk kez Kayserispor maçında düdük çalacak. İzmir Bölgesi Süper Lig hakemi, son olarak geçen sezon Kayseri'de oynanan ve 2-2 sona eren Kayserispor-Konyaspor maçını yönetmişti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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