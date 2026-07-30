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Kayserispor hazırlık maçında Ümraniyespor’u mağlup etti

Kayserispor hazırlık maçında Ümraniyespor’u mağlup etti
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YENİ sezon hazırlıkları kapsamında karşı karşıya gelen 1'inci Lig ekiplerinden Kayserispor, Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.

YENİ sezon hazırlıkları kapsamında karşı karşıya gelen 1'inci Lig ekiplerinden Kayserispor, Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.

1'inci Lig takımlarından Kayserispor ile Ümraniyespor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde karşı karşıya geldi. Ümraniyespor'un 1-0'lık skorla öne geçtiği müsabakayı Kayserispor 2-1'lik skorla kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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