Kayserispor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Kocaelispor ile berabere kaldığı maçın ardından çalışmalarını sürdürerek Göztepe maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Markus Gisdol, takımına izin vermedi.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, çalışmalarını sürdürüyor. Ligin 4. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor, ardından 1 gün izin yaptı ve dün itibariyle çalışmalarına kaldığı yerden başladı.
Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, lige verilen milli ara nedeniyle takımına izin vermedi. Sarı-kırmızılılar ligin 5. haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Alman çalıştırıcı Markus Gisdol, Perşembe gününden sonra oyuncularına 2-3 gün izin vermesi bekleniyor.
Kayserispor'da milli takımlara giden oyuncular dışında sakatlığı devam eden Majid Hosseini dışında eksik bulunmuyor. - KAYSERİ