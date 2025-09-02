Kayserispor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, çalışmalarını sürdürüyor. Ligin 4. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor, ardından 1 gün izin yaptı ve dün itibariyle çalışmalarına kaldığı yerden başladı.

Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, lige verilen milli ara nedeniyle takımına izin vermedi. Sarı-kırmızılılar ligin 5. haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Alman çalıştırıcı Markus Gisdol, Perşembe gününden sonra oyuncularına 2-3 gün izin vermesi bekleniyor.

Kayserispor'da milli takımlara giden oyuncular dışında sakatlığı devam eden Majid Hosseini dışında eksik bulunmuyor. - KAYSERİ