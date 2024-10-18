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Kayserispor, Gaziantep ile Kritik Mücadeleye Hazırlanıyor

Kayserispor, Gaziantep ile Kritik Mücadeleye Hazırlanıyor
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Süper Lig'de Kayserispor, Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak ve sezonun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Yeni teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki sarı-kırmızılılar, taraftar desteğiyle zorlu maçı kazanmayı hedefliyor.

Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, sezonun ilk galibiyetine imza koymayı amaçlıyor.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, sezonun ilk galibiyetini almayı amaçlıyor. Ligin 9. hafta maçında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını galibiyet üzerine yaptı. Yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu ile ilk maçına çıkacak olan Kayserispor, zorlu müsabakayı kazanmayı hedefliyor. Kolovetsios, Attamah, Jeanvier gibi oyuncuların da takıma katıldığı ve morallerin yüksek olduğu Kayserispor, taraftarının desteği ile kazanmak istiyor.

Ligde oynadığı 7 maçta 4 beraberlik 3 yenilgisi olan Kayserispor, sahasında oynadığı 3 maçta 1 beraberlik alırken 2 kez de yenildi. Sahasında Gaziantep ile oynadığı son 2 maçı kazanan sarı-kırmızılılar, bir kez daha 3 puanın sahibi olmayı arzuluyor. Kayserispor ile Gaziantep Futbol kulübü arasındaki saat 13: 30'da başlayacak olan müsabakayı ise hakem Halil Umut Meler yönetecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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