Zecorner Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın saat 16.00'da sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Erling Moe yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maç ve taktik çalışmasının ardından sona erdi.

İç Anadolu ekibi hazırlıklarını tamamlamasının ardından karşılaşmanın saatini beklemeye başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı