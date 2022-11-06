Kayserispor durdurulamıyor! Gaziantep FK'nin çılgın serisine son verdiler

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Gaziantep FK'nin iç sahadaki yenilmezlik serisini sona erdirdi. Öte yandan sarı-kırmızılılar ligde oynadıkları son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alarak büyük bir çıkış ivmesi yakaladı.