Haberler

Kayserispor TFF'ye başvurdu: Lig sonuçları tescil edilmesin

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor, Süper Lig'deki bahis soruşturmaları ve adli süreçler nedeniyle lig sonuçlarının tescil edilmemesi, soruşturulan yöneticilerin PFDK'ya sevk edilmesi ve puan silme gibi yaptırımlar uygulanması talebiyle TFF'ye resmi başvuru yaptı.

Kayserispor Kulübü, Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmemesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kayserispor Futbol AŞ olarak, 2025-2026 sezonunda Türk futbolunda ortaya çıkan bahis soruşturmaları, müsabaka güvenliğini ihlal iddiaları, kulüp yöneticilerine yönelik adli süreçler, tutuklamalar, kayyum ve TMSF uygulamaları karşısında, Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmemesi, haklarında soruşturma bulunan 33 kulüp yöneticisinin ivedilikle PFDK'ya sevk edilmesi, şartların oluşması halinde puan silme ve küme düşürme yaptırımlarının uygulanması, aynı idari yapı altında bulunduğu değerlendirilen kulüpler yönünden TFF statüsünün işletilmesi talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunulmuştur. Türk futbolunda, aynı fiiller nedeniyle futbolculara ağır cezalar verilirken, kulüp başkanları ve üst düzey yöneticiler hakkında disiplin süreçlerinin işletilmemesi kabul edilemez. Adil rekabet, eşitlik ve sportif dürüstlük herkes için aynı şekilde uygulanmalıdır. Kayserispor, yalnızca kendi hakkını değil, Türk futbolunda bozulan sportif adaletin yeniden tesis edilmesini talep etmektedir. Dilekçemiz bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen sunulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler

Jandarmanın silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan Domenico Tedesco bombası

Ve Süper Lig devi bombayı patlattı
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

Yattaki sarışın kadının kimliği belli oldu! Dikkat çeken "mama" detayı
Daha önce hiçbir yönetim başaramamıştı! Sadettin Saran 8 ayda tarihe geçebilir

Ne Aziz Yıldırım ne de Ali Koç! Günler sonra hepsinin üstüne geçebilir
Şantiyedeki yanmış cesedin sırrı çözüldü! Yanındaki kadından kan donduran ifade

Yanmış cesedin sırrı çözüldü!Katil zanlısı kadından kan donduran ifade
Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor

İşte Galatasaray'dan istediği iki isim! Alabilirse takımı uçururlar
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş

ROK neler yapmış neler! “Bu kadarına da pes” dedirten vurgun
Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı

Yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı! Kimler var kimler