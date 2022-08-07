Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir attığı gollerle mest etti
Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, performansıyla mest etmeye devam ediyor. Genç futbolcu, Barcelona B'nin Tona'ya karşı oynadığı maçta iki gol atarak parladı.
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Barcelona B forması giyen Türk yıldız, performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
BARCELONA SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan genç futbolcu, Tona'ya karşı oynanan maçta attığı iki golle parladı. Barcelona'nın sosyal medya hesabından yayınladığı Emre Demir'in golleri yoğun ilgi gördü.
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