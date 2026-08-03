Kayserispor’dan 2 yabancı transferi

Kayserispor yeni sezon öncesi kadrosuna 2 yeni yabancı ismi dahil etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, dış transfer 2 isimle anlaştı. Sarı kırmızılılar, geride kalan sezon Amedspor forması ile şampiyon yaşayan Florent Hasani ve Daniel

Moreno ile her konuda anlaşmaya vardı. İki oyuncu yarın Kayseri'ye gelerek, önce sağlık kontrolünden geçip ardından anlaşmaya varacak. Hem Florent Hasani hem de Daniel Moreno, 2026-2027 sezonunda Kayserispor forması ile mücadele edecekler. Kosova uyruklu Florent Hassani geçen sezon Amedspor forması altında 19 maçta 4 gol 4 asistlik performans sergilerken Kolombiyalı Moreno ise 38 maçta 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı