Kayserispor, Vanspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trendyol 1. Lig ekibi Kayserispor, ligin ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Vanspor FK maçı için hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Atila Gerin yönetiminde yapılan antrenmanda pas, baskı ve çift kale maç çalışmaları gerçekleştirildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Vanspor FK maçının hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Atila Gerin yönetiminde, kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.
Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
Kaynak: AA