Haberler

Kayserispor, Vanspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekibi Kayserispor, ligin ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Vanspor FK maçı için hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Atila Gerin yönetiminde yapılan antrenmanda pas, baskı ve çift kale maç çalışmaları gerçekleştirildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Vanspor FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Atila Gerin yönetiminde, kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
Savaşın galibi petrol devleri oldu! Dakikada 700 bin dolar kazandılar

Ne İran ne de ABD! Aylardır süren savaşın kazananı onlar oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Park halindeki araca çarpıp yan yattı! Gazetecilere verdiği yanıt pes dedirtti

Mahalleyi savaş alanına çevirdi! Gazetecinin sorusuna yanıtı bomba
İzmir'in gözde tatil beldesi Alaçatı'da adım atacak yer kalmadı

Gitmeyi planlıyorsanız bir daha düşünün! Burada iğne atsan yere düşmez
İsmail Kartal'ın antrenmanı sonuç verdi! O görüntüler yeniden gündem oldu

Maçtan sonra viral olan görüntü!

Nefes borusuna cisim kaçtı! Hemlich manevrasıyla kurtarıldı

Az daha can veriyordu! Tek hareketiyle hayatını kurtardı
Altın yatırımcısının yüzü güldü! 6 ayın en güçlü yükselişi

Yatırımcı gözünü altına çevirdi! Son 6 ayın en sert hareketi
Nostalji tramvayına molotoflu saldırı! O anlar kamerada

Bu neyin düşmanlığı böyle! Hem de yaşları 18'den küçük
Ünlü oyuncu Erdoğan'a seslendi: Geceleri uyuyamıyorum, lütfen yardım edin

Ünlü oyuncu Erdoğan'a seslendi: Geceleri uyuyamıyorum, yardım edin